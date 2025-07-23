Quand è abbondante sembra neve nei cruciverba: la soluzione è Brina

BRINA

Curiosità e Significato di Brina

La soluzione Brina di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Brina per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Brina? Quando si presenta in grandi quantità e ricopre le superfici, assume un aspetto simile a un manto bianco e soffice, proprio come la neve. È una condizione atmosferica che si forma quando le temperature sono molto basse e l’umidità si condensa sulla superficie, creando uno strato sottile di ghiaccio cristallizzato. Questo fenomeno rappresenta un rivestimento bianco e trasparente che rende le superfici visibilmente imbiancate e fredde, proprio come se fossero ricoperte di neve.

Come si scrive la soluzione Brina

Hai davanti la definizione "Quand è abbondante sembra neve" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

R Roma

I Imola

N Napoli

A Ancona

