Si posa vicino a chi fuma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si posa vicino a chi fuma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : PORTACENERE

Significato/Curiosita : Si posa vicino a chi fuma

Interessato a carrie fino a quando lei estrae una sigaretta. aidan odia il fumo e dice a carrie che non può uscire con una ragazza che fuma. così carrie... Di sigarette propongono i loro portacenere con impresso il proprio logo. grazie alle innumerevoli quantità di portacenere esistenti con loghi di marche... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Si posa vicino a chi fuma : posa; vicino; fuma; Alcuni lo passano riposa ndo; La dissoluta sposa dell imperatore Claudio; La fedele sposa di Ulisse; Sposa consorte; Si cambia sposa ndosi; La grandiosa basilica vicino a Torino; Sbocca vicino a Barletta; Per niente vicino ; Un tasto del Pc vicino a Canc; Il porto inglese più vicino alle coste francesi; Il suo rizoma fornisce una polvere profuma ta; Una soluzione profuma ta; Profuma to olente; Profuma no il bagno; Si caricano per fuma re;

Cerca altre Definizioni