Nella loro bandiera e è uno stemma a scacchi bianchi e rossi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nella loro bandiera e è uno stemma a scacchi bianchi e rossi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CROATI

Significato/Curiosita : Nella loro bandiera e e uno stemma a scacchi bianchi e rossi

Sulle bandiere di altre repubbliche dell'ex-jugoslavia. al centro della bandiera è presente lo stemma croato: uno scudo a scacchi rossi e bianchi debordante... Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. i croati (in croato hrvati) sono un gruppo etnico appartenente ai popoli slavi meridionali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 luglio 2023

