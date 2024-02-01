Confinano con gli Sloveni
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Confinano con gli Sloveni' è 'Croati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CROATI
Perché la soluzione è Croati? La Croazia è un paese situato nell'Europa centrale e meridionale, caratterizzato da una lunga costa sul Mar Adriatico e un ricco patrimonio culturale. La sua posizione geografica la porta a condividere confini con diverse nazioni, tra cui gli Sloveni. Questa vicinanza ha favorito scambi storici e culturali tra le due popolazioni, creando un rapporto di cooperazione e scambio. La presenza di questa frontiera contribuisce a definire l'identità e la storia della Croazia nel contesto europeo.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Confinano con gli Sloveni". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Confinano con gli Sloveni nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Croati
La definizione "Confinano con gli Sloveni" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Confinano con gli Sloveni" conferma che la soluzione 'Croati' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 6 lettere della soluzione Croati
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Confinano con gli Sloveni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Croati' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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