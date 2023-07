Dà farina gialla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà farina gialla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MAIS

Significato/Curiosità : Dà farina gialla

Il mais è una pianta cerealicola che produce chicchi di colore giallo, da cui si ricava la farina di mais gialla. Questa farina ha una consistenza fine e un sapore leggermente dolce, ed è ampiamente utilizzata nella cucina di molti paesi, in particolare nelle regioni dell'America Latina, dei Caraibi e del Sud degli Stati Uniti. La farina di mais gialla viene impiegata per preparare una varietà di piatti tradizionali come tortillas, arepas, polenta e tamales, oltre che per fare pane, dolci e bevande. È apprezzata per la sua versatilità e il suo caratteristico colore giallo, che dona un aspetto vivace ai piatti in cui viene utilizzata.

