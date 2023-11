La definizione e la soluzione di: Una focaccia con la farina ricavata da frutti invernali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 12 lettere : CASTAGNACCIO

Significato/Curiosita : Una focaccia con la farina ricavata da frutti invernali

Ingredienti usati partono dalla farina, quasi sempre di grano duro e poco raffinata oppure dalla farina di orzo per andare verso una quantità notevole di verdure... Il castagnaccio (localmente conosciuto anche come gnaccia, castignà, pattona, migliaccio, baldino, ghirighio, patòna, bòle o torta di neccio) è una ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

