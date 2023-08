Dà farina per il pane nero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà farina per il pane nero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SEGALE

Significato/Curiosita : Da farina per il pane nero

Storicamente tre variazioni di pane nero: il vinschger paarl: questo pane viene impastato usando farina di segale e grano; il panino viene ottenuto unendo... La segale (secale cereale l., 1753), nota anche come segala, è un cereale diffuso nelle zone temperate. esistono la segale invernale e la segale estiva... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 agosto 2023

