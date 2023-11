La definizione e la soluzione di: Insieme di argomenti che ricorrono in un opera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TEMATICA

Significato/Curiosita : Insieme di argomenti che ricorrono in un opera

"dottrina", "tecnica") per indicare sia un insieme di testi dalla non univoca classificazione, sia un controverso insieme di insegnamenti spirituali e tradizioni... Una carta tematica è un tipo di carta geografica che fornisce informazioni su uno o più aspetti del territorio rappresentato, utilizzando opportuni ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

