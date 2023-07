Le comanda l albero a camme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le comanda l albero a camme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VALVOLE

Significato/Curiosità : Le comanda l albero a camme

L'albero a camme o valvole comanda il funzionamento delle valvole all'interno di un motore a combustione interna. È un componente critico che regola l'apertura e la chiusura delle valvole di aspirazione e di scarico in sincronia con il movimento dei pistoni. L'albero a camme è collegato meccanicamente al motore e ruota sincronizzato con il ciclo di accensione. Le camme sull'albero a camme, o i bilancieri, agiscono sulle valvole, aprendole e chiudendole in modo preciso e coordinato. Questo permette il corretto flusso dell'aria e dei gas all'interno delle camere di combustione, contribuendo alla combustione efficiente e alla prestazione ottimale del motore. La progettazione dell'albero a camme e delle valvole è fondamentale per il funzionamento del motore, poiché influisce sulla potenza, l'efficienza e le prestazioni complessive del veicolo.

