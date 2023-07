È bagnata dall Adriatico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È bagnata dall Adriatico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DALMAZIA

Significato/Curiosità : È bagnata dall Adriatico

La Dalmazia è una regione situata lungo la costa orientale dell'Adriatico. Condividendo una lunga storia con l'Adriatico, questa terra affascinante è bagnata dalle acque cristalline del mare Adriatico. La sua posizione geografica unica ha contribuito alla sua ricca cultura e tradizione marittima, con una stretta connessione con il mare e la pesca. Le sue coste sono caratterizzate da splendide spiagge, baie pittoresche e isole incantevoli, che offrono un ambiente ideale per il turismo balneare e le attività nautiche. La Dalmazia, con la sua bellezza naturale e il suo affascinante patrimonio storico, continua a essere una meta apprezzata da visitatori di tutto il mondo.

Altre risposte alla domanda : È bagnata dall Adriatico : bagnata; dall; adriatico; bagnata nel colore; Leggermente bagnata ; La zona di terra bagnata dal mare; Regione bagnata dal mar nero; Nato in una repubblica bagnata dal Baltico; Aspirare dall aerosol; Il mostro dall e sette teste ucciso da Ercole; La via seguita dall a nave; Lo sport dall a palla a spicchi; Passati in classifica dall a Serie A alla Serie B; Antica via che univa Roma all adriatico ; Capoluogo pugliese affacciato sul mar adriatico ; Scorre nelle Marche e sbocca nell adriatico ; Dà nome al canale tra l adriatico e il mar Ionio; Dà nome al canale fra l adriatico e lo Ionio;

Cerca altre Definizioni