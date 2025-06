Località laziale bagnata dall Aniene nei cruciverba: la soluzione è Tivoli

TIVOLI

Curiosità e Significato di "Tivoli"

Perché la soluzione è Tivoli? Tivoli è una storica città del Lazio, famosa per la sua bellezza paesaggistica e il suo patrimonio culturale. Situata lungo il fiume Aniene, offre ai visitatori splendidi luoghi d'interesse come le celebri Ville Adriana e d'Este, entrambe Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Con la sua combinazione di arte, storia e natura, Tivoli rappresenta una meta ideale per chi desidera esplorare le meraviglie della regione.

Come si scrive la soluzione Tivoli

T Torino

I Imola

V Venezia

O Otranto

L Livorno

I Imola

