La Soluzione ♚ Ordire nuove trame La definizione e la soluzione di 9 lettere: Ordire nuove trame. RITESSERE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ordire nuove trame: Carlo Ludovico Ragghianti (Lucca, 18 marzo 1910 – Firenze, 3 agosto 1987) è stato uno storico dell'arte, critico d'arte, politico, critico cinematografico, antifascista e partigiano italiano. Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: tessere f pl plurale di tessera Verbo Intransitivo tessere (vai alla coniugazione) (arte) (tessile) (abbigliamento) (tecnologia) intrecciare i fili di orditi e trame con appositi telai per ricavarne un tessuto Verbo Transitivo tessere (vai alla coniugazione) produrre un tessuto mediante tessitura; lavorare una fibra per ottenerne un tessuto tessere la tela; tessere il lino (per estensione) intrecciare elementi diversi, per esempio tessendo al telaio il ragno tesse la ragnatela strutturare qualcosa secondo un piano bene ordinato, distribuendone con equilibrio le varie parti (senso figurato) comporre tessere un discorso (spregiativo) macchinare di nascosto, tramare qualcosa di negativo tessere inganni (raro) tra più persone, significa formare ovvero creare qualcosa di costruttivo e positivo tessere relazioni sociali durature Sillabazione tès | se | re Etimologia / Derivazione vedi tessera

(intrecciare) dal latino texere Sinonimi (sostantivo) tasselli, pietruzze, incastri

tasselli, pietruzze, incastri carte d’identità, documenti

abbonamenti, carte, tesserini, libretti

(verbo) intrecciare, intessere

intrecciare, intessere ( senso figurato ) comporre, costruire, allestire, predisporre, architettare

comporre, costruire, allestire, predisporre, architettare (senso figurato) tramare, macchinare, congiurare, complottare, ordire, preparare nell’ombra, intrigare Contrari disfare, scomporre

( senso figurato ) improvvisare

improvvisare (senso figurato) sventare, far fallire, mandare a vuoto Parole derivate intessere, ritessere, tela Proverbi e modi di dire tessere le lodi di qualcuno: lodarlo, elencandone i meriti Altre Definizioni con ritessere; ordire; nuove; trame; Macchinare ordire; I fondatori di nuove civiltà; Crea nuove zone di verde; Nuove mani di vernice; Trame senza consonanti; Trame di commedie e romanzi; Le trame che minano l ordine d un Paese; Cerca altre soluzioni cruciverba

RITESSERE

La risposta di 9 lettere per risolvere 'Ordire nuove trame' è RITESSERE.