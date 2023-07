Non lascia scampo al re - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non lascia scampo al re. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : SCACCO MATTO

Significato/Curiosita : Non lascia scampo al re

Ne il re leone fa il tifo per lo zio scar (che ha peraltro ucciso il padre del protagonista, quindi questa predilezione capite bene non mi lascia tranquillissimo... Significati, vedi scacco matto (disambigua). scacco matto (frequentemente abbreviato in matto) è una situazione del gioco degli scacchi (e di altri giochi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Non lascia scampo al re : lascia; scampo; lascia re intenzionalmente qualcuno senza cibo; Un urlo lascia to a metà; Gli agi di chi si lascia andare; Una spesa che lascia a tasche vuote; Lo rilascia l autorità; Scampò alla distruzione di Sodoma; Scampò all incendio di Troia; Scampò da Sodoma; I più minuti scampo li; Un animale acquatico come il granchio o lo scampo ;

