L annuncio che blocca il re - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L annuncio che blocca il re. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : SCACCO MATTO

Significato/Curiosita : L annuncio che blocca il re

Pubblicazione del singolo ouver2re. il 6 luglio 2020 annuncia la pubblicazione del mixtape j, uscito il 17 dello stesso mese. il disco si compone di dieci brani... Significati, vedi scacco matto (disambigua). scacco matto (frequentemente abbreviato in matto) è una situazione del gioco degli scacchi (e di altri giochi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : L annuncio che blocca il re : annuncio; blocca; L annuncio che il re è spacciato; Papam annuncio latino della fumata bianca; L annuncio di un concorso pubblico; annuncio scritto in breve; L annuncio ufficiale del vincitore; Possono blocca re le città; Acciacco che blocca la testa; A volte blocca no i muscoli; Le blocca no gli ingorghi; Lo blocca una frana;

Cerca altre Definizioni