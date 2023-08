L ormeggio del natante alla banchina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ormeggio del natante alla banchina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ATTRACCO

Significato/Curiosità : L ormeggio del natante alla banchina

L'"attracco" rappresenta l'azione di ormeggiare o collegare un natante, come una barca o una nave, alla banchina o a un molo. Questo processo è essenziale per garantire che l'imbarcazione sia stabile e sicura mentre è a riposo in porto. L'attracco coinvolge l'uso di cavi, catene o cime per fissare l'imbarcazione in modo che non si sposti a causa delle onde o delle correnti. Una corretta procedura di attracco è fondamentale per prevenire danni all'imbarcazione e per garantire la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio.

