Il tipo di contratto con cui si regala qualcosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il tipo di contratto con cui si regala qualcosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DONAZIONE

Significato/Curiosita : Il tipo di contratto con cui si regala qualcosa

Renga, il disco in collaborazione con nek e francesco renga. nel 2020, dopo 5 anni dal precedente, esce il quinto album di inediti qualcosa di nuovo.... Che iniziano con o contengono il titolo. donazione – negozio giuridico donazione remuneratoria – donazione che viene posta in essere per motivi di riconoscenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

Il tipo di contratto con cui si regala qualcosa : tipo; contratto; regala; qualcosa;

