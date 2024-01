La definizione e la soluzione di: Sciogliere un contratto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Tuttavia lo scarso successo di questo lavoro indusse la mca records a sciogliere il contratto con l'artista canadese, che tornerà sulle scene solo tre anni dopo...

Il mutuo è un contratto mediante il quale una parte, detta mutuante, consegna all'altra, detta mutuataria, in credito o prestito una somma di denaro o una quantità di beni fungibili, che l'altra parte si obbliga a restituire alla scadenza con altrettante cose della stessa specie, qualità o valore. Un mutuo è generalmente utilizzato dal contraente per l'acquisto di beni o servizi: tipico è il mutuo bancario richiesto per la compravendita di beni immobili oppure ristrutturazioni di edifici o quello richiesto da un imprenditore per le sue attività aziendali (es. investimenti in ricerca e sviluppo, ampliamento ecc.).

Italiano

Voce verbale

disdettate

seconda persona plurale dell'indicativo presente di disdettare seconda persona plurale dell'imperativo di disdettare participio passato femminile plurale di disdettare

Etimologia / Derivazione

vedi disdettare