Il documento con cui il Papato avrebbe ottenuto il potere su Roma - Cruciverba

La "Donazione di Costantino" è un documento medievale controverso che, secondo la tradizione, afferma che l'imperatore romano Costantino avrebbe donato al Papato il potere e la sovranità su Roma e sull'Occidente. Questo documento, alla fine dimostratosi un falso, fu usato per secoli come base legale per il potere temporale dei Papi nell'Europa occidentale. La Donazione avrebbe conferito al Papato il controllo su vasti territori e risorse. Sebbene oggi riconosciuto come una frode storica, ha avuto un impatto significativo sulla relazione tra Chiesa e Stato, influenzando la politica e il potere nel corso dei secoli.

