Quella italiana di Russia avvenne nel 1941 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella italiana di Russia avvenne nel 1941. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CAMPAGNA

Significato/Curiosita : Quella italiana di russia avvenne nel 1941

di spedizione italiano in russia (csir), raggiunse il fronte orientale a metà luglio 1941. inizialmente inquadrato nell'11ª armata tedesca e poi nel panzergruppe... Vedi campagna (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento agricoltura è ritenuta da controllare. motivo: nella voce si confonde campagna, area... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Quella italiana di Russia avvenne nel 1941 : quella; italiana; russia; avvenne; 1941; quella Dei e la Madonna; Si paga quella sullo smaltimento dei rifiuti; quella di vetro si applica alla finestra; quella musicale non ha né punti né virgole; quella dei dentini porta soldini; Versi della metrica italiana ; Una Natalia scrittrice e giornalista italiana ; Storica marca di tè italiana ; Maya attrice italiana ; italiana su una Dora; Il titolo di chi regnava in russia ; Va dal Portogallo alla russia ; È tra la russia e l Alaska; Isole al nord del Giappone contese con la russia ; Vasta pianura al centro della russia europea; avvenne il 19 luglio 1992: la strage di via; Colle sul quale avvenne la crocifissione di Gesù; Il primo avvenne in un ospedale di Boston nel 54; Quello Moro avvenne il 16 marzo 78; Quella nazista in Polonia avvenne nel 1939; L Harbor che fu bombardata nel 1941 ; È quarto nel film di Orson Welles del 1941 ; Harbor: venne bombardata dai Giapponesi nel 1941 ; L Harbor dell attacco aereo nipponico del 1941 ;

Cerca altre Definizioni