Una città italiana ricca di portici

: Sede della più antica università del mondo, ospita numerosi studenti che ne animano la vita culturale e sociale. Bologna (, AFI: /bo'loa/; Bulåggna in dialetto bolognese, AFI: /bu'l:/) è un comune italiano di 390 518 abitanti, capoluogo dell'omonima città metropolitana, a sua volta capoluogo dell'Emilia-Romagna. È nota per le sue torri, i suoi lunghi portici e un ben conservato centro storico, fra i più estesi d'Italia.

Italiano: Nome proprio: Bologna ( approfondimento) . (toponimo) (geografia) in Italia capoluogo della regione Emilia-Romagna, settima del paese per numero di abitanti e prima per importanza accademica. Sillabazione: Bo | ló | gna. Pronuncia: IPA: /bo'loa/ Ascolta la pronuncia : . Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. . Parole derivate: bologna, bolognese, bolognino.