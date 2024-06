La più popolosa città della Svizzera italiana

: Lugano (in dialetto ticinese e comasco Lügán [ly'ga]; in tedesco Lauis o Lowertz [desueto]; in romancio Ligiaun) è un comune svizzero di 68 375 abitanti del Canton Ticino. Nona città svizzera per popolazione, principale centro urbano cantonale e della Svizzera italiana con 151 522 abitanti nel suo hinterland, si estende dalle pendici del San Salvatore al Monte Brè fino all'alta Val Colla; su circa 75,8 km² di superficie a un'altitudine che varia dai 272 m s.

Italiano: Nome proprio: Lugano ( approfondimento) . (toponimo) (geografia) città della Svizzera (Canton Ticino). Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. . Parole derivate: luganese.