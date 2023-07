Florido sviluppo di una pianta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Florido sviluppo di una pianta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RIGOGLIO

Significato/Curiosita : Florido sviluppo di una pianta

Rilasciando amminoacidi e ioni fosfato, che vengono assorbiti dalla pianta. la pianta cobra (darlingtonia californica) possiede un adattamento presente... Piccoli e radi gruppi. anche in primavera, quando la flora è al massimo rigoglio, il terreno rimane per buona parte scoperto. nella fascia più bassa dei... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Florido sviluppo di una pianta : florido; sviluppo; pianta; La fanghiglia che rese florido l antico Egitto; florido , rubicondo; florido e robusto; Sano e florido d aspetto; Lo sviluppo che rispetta l ambiente; Il matematico svizzero che sviluppò la trigonometria; sviluppo estensione; L organismo internazionale per lo sviluppo economico; sviluppo esplicativo di una frase già conclusa; pianta gioni con molti alberi allineati; Una pianta dai fiori gialli e odorosi; Si trapianta in oculistica; pianta tropicale detta albero del pane; Una pianta che dà le more;

Cerca altre Definizioni