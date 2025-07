Una pianta officinale nei cruciverba: la soluzione è Tarassaco

TARASSACO

Curiosità e Significato di Tarassaco

Perché la soluzione è Tarassaco? Il tarassaco, conosciuto anche come dente di leone, è una pianta officinale apprezzata per le sue proprietà depurative e digestive. Ricca di vitamine e minerali, viene spesso utilizzata in tisane e rimedi naturali per favorire il benessere dell’organismo. La sua presenza nei prati segnala un ambiente ricco di energia vitale, rendendo questa pianta un vero tesoro della natura.

Come si scrive la soluzione Tarassaco

Se ti sei imbattuto nella definizione "Una pianta officinale", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

A Ancona

R Roma

A Ancona

S Savona

S Savona

A Ancona

C Como

O Otranto

