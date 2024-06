Una pianta come il sargasso

: Nel corso del tempo, e nell'evoluzione della sistematizzazione scientifica dei viventi, all'interno di questo raggruppamento si sono venuti a trovare differenti gruppi sistematici aventi caratteristiche congruenti come la struttura molto semplice e non differenziata in tessuti e molto spesso la capacità fotosintetica. Le alghe (dal latino Algae) afferiscono ad un raggruppamento, non appartenente ad un taxon sistematico, rappresentato da organismi di struttura vegetale, autotrofi, unicellulari o pluricellulari, che producono energia chimica per fotosintesi, generando ossigeno e che non presentano una differenziazione in tessuti veri e propri.

Italiano: Sostantivo: alga ( approfondimento) f sing (pl.: alghe) . (biologia) (botanica) pianta acquatica più semplice, costituita da un tallo colorato di clorofilla. (botanica) (comunemente) produzioni marine vegetali galleggianti o gettate sulla spiaggia dalle onde. Sillabazione: àl | ga. Pronuncia: IPA: /'alga/ . Etimologia / Derivazione: dal latino alga . Sinonimi: (antico), (popolare) aliga.