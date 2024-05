Significato della soluzione per: Un agenzia nazionale per lo sviluppo sostenibile sigla

Principe dei Dardani, partecipò alla guerra di Troia dalla parte di Priamo e dei Troiani, durante la quale si distinse molto presto in battaglia. Enea (in greco antico: ea, Ainèias; in latino Aeneas, -ae) è una figura della mitologia greca e romana, figlio del mortale Anchise (cugino del re di Troia Priamo) e di Afrodite, o Venere, dea della bellezza. Guerriero molto valente, fu un eroe troiano secondo solo a Ettore, ma assume un ruolo di minor rilievo all'interno dell'Iliade di Omero.

Italiano: Nome proprio: Enea ( approfondimento) m . nome proprio di persona maschile. Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. "che incute terrore" . . Altri progetti: Wikipedia contiene una voce riguardante Enea.