Il Texas hold em ne è una variante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Texas hold em ne è una variante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : POKER

Significato/Curiosita : Il texas hold em ne e una variante

il texas hold 'em, o semplicemente hold 'em o anche holdem (letteralmente tienile, riferito alle fiche da gioco; in italiano talvolta detta la texana)... Da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. (en) «poker may be a branch of psychological warfare, an art form, or indeed a way of...