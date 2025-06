Il burraco ne è una variante nei cruciverba: la soluzione è Canasta

CANASTA

Curiosità e Significato di Canasta

Hai risolto il cruciverba con Canasta? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Canasta.

Perché la soluzione è Canasta? La canasta è un gioco di carte molto popolare, originario degli Stati Uniti, che si gioca in coppia e richiede strategia e collaborazione. È una variante del burraco, condividendo molte regole e dinamiche, ma con alcune differenze nei punteggi e nelle combinazioni. La sua diffusione ha portato a competizioni e momenti di svago tra amici, rendendola uno dei giochi di carte più amati al mondo.

Come si scrive la soluzione Canasta

Stai cercando la risposta alla definizione "Il burraco ne è una variante"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

N Napoli

A Ancona

S Savona

T Torino

A Ancona

