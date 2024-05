La Soluzione ♚ Gioco in cui si bluffa La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : POKER . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. POKER

Significato della soluzione per: Gioco in cui si bluffa Il poker è una famiglia di giochi di carte delle cui alcune modalità di gioco sono classificabili come gioco d'azzardo, altre come poker sportivo. Tali giochi sono caratterizzati da un sistema di combinazioni formate con le carte di ciascun giocatore (il cui confronto determina il vincitore di ogni mano) e da un meccanismo di puntate successive che offre molte possibilità tattiche e di influenza sugli altri giocatori, consentendo in particolare di ritirarsi con perdite contenute dalle mani che non si ritiene di poter vincere. Tedesco: Sostantivo: Poker n . (gioco) poker. Sillabazione: Po | ker. Pronuncia: IPA: /'pok/ . Etimologia / Derivazione: dal inglese poker . Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, edizione online su dwds.de.

