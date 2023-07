Particolare azione legale volta a tutelare collettivamente i consumatori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Particolare azione legale volta a tutelare collettivamente i consumatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : CLASS ACTION

Significato/Curiosita : Particolare azione legale volta a tutelare collettivamente i consumatori

Ricorrenti. il primo tentativo del parlamento italiano di tutelare collettivamente i consumatori avvenne durante la xiv legislatura (maggio 2001 - aprile... Disambiguazione ‚Äď "class action" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi class action (disambigua). un'azione collettiva (in inglese class action), √® un'azione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

