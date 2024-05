Significato della soluzione per: Autonomia nel pensiero e nell azione

Per libertà si intende la condizione per cui un individuo può decidere di pensare, esprimersi ed agire senza costrizioni, ricorrendo alla volontà di ideare e mettere in atto un'azione, mediante una libera scelta dei fini e degli strumenti che ritiene utili a realizzarla. Riguardo all'ambito in cui si opera la libera scelta, si parla di libertà morale, giuridica, economica, politica, di pensiero, libertà metafisica, religiosa, ecc.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: liberta f sing . (storia) femminile di liberto. Sillabazione: li | bèr | ta. Etimologia / Derivazione: vedi liberto .