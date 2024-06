Carichi di fama e allori una volta

: Ravenna (, AFI: /ra'venna/ o /ra'vnna/; Ravèna in romagnolo) è un comune italiano di 156 345 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Emilia-Romagna. È la città più grande e storicamente più importante della Romagna; il suo territorio comunale è il secondo in Italia per superficie (superato solo da quello di Roma) e comprende nove lidi della riviera romagnola. Nella sua storia, è stata capitale tre volte: dell'Impero romano d'Occidente (402-476), del Regno ostrogoto (493-540) e dell'Esarcato bizantino (584-751).

Italiano: Aggettivo, forma flessa: onusti m pl . plurale di onusto. Sillabazione: o | nù | sti. Pronuncia: IPA: /o'nusti/ . Etimologia / Derivazione: vedi onusto .