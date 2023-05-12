Il Fondo attivo per tutelare l arte e l ambiente
La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Il Fondo attivo per tutelare l arte e l ambiente' è 'Fai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
FAI
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il Fondo attivo per tutelare l arte e l ambiente
- Risposta: FAI
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Vocali: 2
- Consonanti: 1
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: FI
- Inizia con: F
- Finisce con: I
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Il Fondo attivo per tutelare l arte e l ambiente: risposta da 3 lettere
La definizione "Il Fondo attivo per tutelare l arte e l ambiente" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Fai. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.