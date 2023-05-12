Il Fondo attivo per tutelare l arte e l ambiente

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La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Il Fondo attivo per tutelare l arte e l ambiente' è 'Fai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

F A I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il Fondo attivo per tutelare l arte e l ambiente

Il Fondo attivo per tutelare l arte e l ambiente Risposta: FAI

Lunghezza: 3 lettere

3 lettere Schema parole: 3

3 Vocali: 2

2 Consonanti: 1

1 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: F I

Inizia con: F

F Finisce con: I

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Il Fondo attivo per tutelare l arte e l ambiente: risposta da 3 lettere

La definizione "Il Fondo attivo per tutelare l arte e l ambiente" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Fai. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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