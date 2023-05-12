Il Fondo attivo per tutelare l arte e l ambiente

Sara Verdi | 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Il Fondo attivo per tutelare l arte e l ambiente' è 'Fai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

FAI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il Fondo attivo per tutelare l arte e l ambiente
  • Risposta: FAI
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 1
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    FI
  • Inizia con: F
  • Finisce con: I
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Il Fondo attivo per tutelare l arte e l ambiente: risposta da 3 lettere

La definizione "Il Fondo attivo per tutelare l arte e l ambiente" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Fai. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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