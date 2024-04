La definizione e la soluzione di 7 lettere: Vi va chi compie atto di contrizione. CANOSSA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Matilde di Canossa, o Mathilde, in latino Mathildis, o più correntemente Matilde di Toscana, in tedesco Mathilde von Tuszien, contessa di Mantova, duchessa di Spoleto, margravia di Toscana, duchessa consorte della Bassa Lorena, contessa consorte di Verdun e duchessa consorte di Baviera, nota anche con lo pseudonimo di Magna Comitissa in italiano Gran Contessa (Mantova (), marzo 1046 – Bondeno di Roncore, 24 luglio 1115), è stata una nobildonna italiana di stirpe longobarda, membro della dinastia degli Attoni, detti comunemente "Canossa" dal nome di un loro feudo. Matilde fu una potente feudataria che si impegnò con fervore a favore del ...

andare m inv.

incedere, modo di incedere il suo andare con alterigia passaggio del tempo con l'andare del tempo (senso figurato) espressione che indica il continuo realizzarsi del tempo, in particolare nella consapevolezza precedente oppure successiva ad un'azione o a qualcosa che deve succedere oppure appena accaduto una sigaretta... e andare

Verbo

Intransitivo

andare (vai alla coniugazione)

muoversi da un luogo verso un altro luogo ogni mattina devo andare a scuola partire "Coraggio, vai!" essere destinato a esser messo in una data posizione quell'elettrodomestico va in cucina dover essere (con un participio passato), dover subire una certa azione (usato prevalentemente alla terza persona, singolare o plurale) quel documento va portato dall'avvocato

quei furfanti andrebbero acciuffati (raro) necessità fisiche naturali, in particolare con riferimento all'evacuazione Molto mestamente ma con rispetto, disse al medico: "Vado regolarmente, non è un problema"





Sillabazione

an | dà | re

Pronuncia

IPA: /an'da.re/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

Devoto/Oli: dal latino ambitare, forma intensiva di ambire, andare in giro

Treccani: etimo incerto; nella coniugazione, il tema and- si alterna in alcune forme con il tema vad- del latino vadere

dal latino "vadere" ossia "andare" derivano le forme suppletive della coniugazione del verbo. Incerto l'etimo delle altre forme: c'è chi propone "aditare" (frequentativo) o un volgare "*adare" come varianti di "adire" ossia "andare verso", proponendo come similitudine il modo in cui "aditu(m)" (anche questo derivato da "adire") ha dato origine a "andito"; altri propongono il latino "ambitare" (frequentativo) o un volgare "*ambare" derivati di "ambire" ossia "andare intorno"; altri suggeriscono il latino "* ad- nare" ossia "nuotare verso", proponendo come similitudine "arrivare" derivato da "* ad- ripare" ossia "giungere a riva"

Citazione

Sinonimi

(sostantivo) andata, andatura, camminata, portamento, viaggio

andata, andatura, camminata, portamento, viaggio (verbo) avanzare, avviarsi, camminare, dirigersi, incamminarsi,procedere, recarsi

avanzare, avviarsi, camminare, dirigersi, incamminarsi,procedere, recarsi allontanarsi, andarsene, emigrare, espatriare, partire, uscire

(del tempo) consumarsi, fluire, fuggire, passare, scorrere, trascorrere, volare

consumarsi, fluire, fuggire, passare, scorrere, trascorrere, volare continuare, funzionare, procedere, progredire, proseguire, svolgere

condursi, inoltrarsi, marciare, muoversi, penetrare, peregrinare, portarsi, spostarsi,

trasferirsi, traslocare

(in un luogo) aggirarsi, circolare, errare, gironzolare,passeggiare, vagabondare, vagare

aggirarsi, circolare, errare, gironzolare,passeggiare, vagabondare, vagare (di strada, fiume) condurre, confluire, portare, sboccare, sfociare

condurre, confluire, portare, sboccare, sfociare (di meccanismo) funzionare

funzionare (di merce, articolo) avere successo, essere di moda, essere venduto,

avere successo, essere di moda, essere venduto, ( senso figurato ) (di monete) avere corso, valere

avere corso, valere essere necessario, occorrere

( senso figurato ) essere gradito, gustare, piacere

essere gradito, gustare, piacere (di oggetto, lettera) essere destinato

essere destinato (essere messo) essere collocato





Contrari

(verbo) fermarsi, restare fermo, restare immobile, sostare, trattenersi

fermarsi, restare fermo, restare immobile, sostare, trattenersi entrare, rientrare, ritornare, tornare

arrestarsi, bloccarsi, essere guasto, fermarsi

venire, arrivare, stare, rimanere, restare, ire, gire

( senso figurato ) (di monete) essere fuori corso

essere fuori corso (senso figurato) dispiacere, disgustare

Parole derivate

andato, riandare, andarsene, andare in camporella

Proverbi e modi di dire