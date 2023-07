Cellula contenente il pigmento che determina il colore della pelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cellula contenente il pigmento che determina il colore della pelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : MELANOCITA

Significato/Curiosita : Cellula contenente il pigmento che determina il colore della pelle

Lo stesso argomento in dettaglio: pigmento respiratorio. il sangue è composto da elementi corpuscolati come cellule e frazioni cellulari, sospesi in un... Wikimedia commons wikimedia commons contiene immagini o altri file su melanocita (en) melanocita, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc.... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Cellula contenente il pigmento che determina il colore della pelle : cellula; contenente; pigmento; determina; colore; della; pelle; Il prefisso per cellula ; Un processo biologico di divisione cellula re; Si può coniugare con un cellula re; Custodia per cellula ri; Sofferenza cellula re dovuta a mancanza di ossigeno; contenente liquido simile alla parte acquosa del sangue; Aveva una colonna contenente il mercurio; Piccolo prospetto contenente dati; Ampia vasca artificiale contenente acqua dolce; Parola contenente moltiplicazione e sottrazione; pigmento scuro ottenuto dal catrame; pigmento scuro un tempo ottenuto dalla fuliggine; Sbiadito nel pigmento ; Ha il pigmento verde; Il pigmento che fa ingiallire l itterico; Predisporre un apparecchiatura a funzionare secondo determina ti standard; È sancito il loro diritto all autodetermina zione; Indefiniti indetermina ti; Stabilito determina to; Il responsabile commerciale d una determina ta zona; Dà il colore alle albicocche; Un delicato colore viola pallido; Ortaggio simile a una carota di colore biancastro; Un colore del Genoa; Bagnata nel colore ; La pessima accoglienza della moglie gelosa; La sigla della Libia; Ruminante della tundra; Il leader della perestrojka; Il cracking processo di produzione della benzina; Sono affini ai falchi pelle grini; La via per i pelle grini che traversava l Italia; Rughe della pelle ; Una mano tutta pelle ; Ispessimento della pelle simile al callo;

Cerca altre Definizioni