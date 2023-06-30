Un funzionario di banca che si occupa di prestiti

Sara Verdi | 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Un funzionario di banca che si occupa di prestiti' è 'Credit Officer'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CREDIT OFFICER

Perché la soluzione è Credit Officer? Un credit officer è un professionista che lavora all’interno di una banca e si occupa di valutare la solvibilità dei clienti richiedenti prestiti. La sua attività consiste nel analizzare la documentazione finanziaria, verificare la capacità di rimborso e stabilire le condizioni più appropriate per ogni richiesta. Questo ruolo è fondamentale per il mantenimento della stabilità finanziaria dell’istituto, assicurando che i crediti siano concessi in modo responsabile e conforme alle politiche interne.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un funzionario di banca che si occupa di prestiti". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Un funzionario di banca che si occupa di prestiti nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Credit Officer

La soluzione associata alla definizione "Un funzionario di banca che si occupa di prestiti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un funzionario di banca che si occupa di prestiti" conferma che la soluzione 'Credit Officer' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Credit Officer

C Como
R Roma
E Empoli
D Domodossola
I Imola
T Torino
 
O Otranto
F Firenze
F Firenze
I Imola
C Como
E Empoli
R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un funzionario di banca che si occupa di prestiti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Credit Officer' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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