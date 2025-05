La politica di cui si occupa una banca centrale nei cruciverba: la soluzione è Monetaria

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La politica di cui si occupa una banca centrale' è 'Monetaria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MONETARIA

Curiosità e Significato di "Monetaria"

La parola Monetaria è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Monetaria.

Perché la soluzione è Monetaria? La politica monetaria è l'insieme delle strategie e delle azioni adottate da una banca centrale per controllare l'offerta di moneta e i tassi d'interesse, con l'obiettivo di stabilizzare l'economia e mantenere l'inflazione sotto controllo. In questo contesto, si riferisce quindi all'operato di istituti come la Banca Centrale Europea o la Federal Reserve.

Come si scrive la soluzione: Monetaria

La definizione "La politica di cui si occupa una banca centrale" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

O Otranto

N Napoli

E Empoli

T Torino

A Ancona

R Roma

I Imola

A Ancona

