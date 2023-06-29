Raccoglie i voti degli elettori

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Raccoglie i voti degli elettori' è 'Urna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: URNA

Perché la soluzione è Urna? L'urna è un contenitore utilizzato per raccogliere i voti espressi dagli elettori durante le elezioni. La sua funzione principale consiste nel custodire in modo sicuro le schede votate, garantendo il segreto e l'integrità del voto. Durante le operazioni di scrutinio, l'urna viene aperta per estrarre le schede e conteggiarle accuratamente. La presenza di un'urna rappresenta un elemento fondamentale nel processo democratico, assicurando che ogni voto venga raccolto in modo trasparente e affidabile.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Raccoglie i voti degli elettori". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Raccoglie i voti degli elettori nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Urna

Quando la definizione "Raccoglie i voti degli elettori" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Raccoglie i voti degli elettori" conferma che la soluzione 'Urna' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Urna

U Udine R Roma N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Raccoglie i voti degli elettori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Urna' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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