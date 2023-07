Ha per capitale Libreville - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha per capitale Libreville. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : GABON

Significato/Curiosità : Ha per capitale Libreville

La capitale del Gabon è Libreville, una vibrante città situata sulla costa occidentale dell'Africa centrale. Con la sua posizione privilegiata lungo il Golfo di Guinea, Libreville è un importante centro politico, economico e culturale del paese. La città è caratterizzata da una combinazione affascinante di architettura coloniale francese e moderni grattacieli, mentre le sue spiagge sabbiose e le foreste pluviali circostanti offrono una bellezza naturale mozzafiato. Libreville ospita anche numerose istituzioni governative, ambasciate, università, musei e una vivace scena artistica, rendendola una meta affascinante per i visitatori e un fulcro di attività per gli abitanti del Gabon.

Altre risposte alla domanda : Ha per capitale Libreville : capitale; libreville; Ha per capitale Copenaghen; Abitano la capitale del Massachusetts; Quello degli USA con capitale Des Moines; capitale libanese; La capitale del Canton Ticino; Lo Stato asiatico con capitale Teheran; Africani di libreville ;

Cerca altre Definizioni