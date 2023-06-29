Un ministro che può assolvere

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un ministro che può assolvere' è 'Prete'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRETE

Perché la soluzione è Prete? Un prete è una figura religiosa che può assolvere, ovvero concedere il perdono dei peccati ai fedeli attraverso riti sacri come il sacramento della confessione. La sua funzione principale consiste nel guidare spiritualmente la comunità e offrire conforto a chi cerca redenzione. La capacità di assolvere rappresenta un atto di autorità e misericordia, riconosciuto dalla religione cattolica, e permette al prete di esercitare il suo ruolo di mediatore tra i credenti e il divino.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un ministro che può assolvere". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Un ministro che può assolvere nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Prete

Quando la definizione "Un ministro che può assolvere" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un ministro che può assolvere" conferma che la soluzione 'Prete' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Prete

P Padova R Roma E Empoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un ministro che può assolvere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Prete' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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