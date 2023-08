Avvocato per grandi cause - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Avvocato per grandi cause. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PENALISTA

Significato/Curiosita : Avvocato per grandi cause

Elaborato una teoria in merito alle cause della grande depressione che si discosta nettamente dalla visione comune, almeno per ciò che concorre alla crisi iniziale... Questa voce o sezione sugli argomenti diritto pubblico e diritto penale non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. puoi migliorare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Avvocato per grandi cause : avvocato; grandi; cause; Un cliente di un medico o di un avvocato ; Il compenso dell avvocato ; L Agnelli detto l avvocato ; Un verbo dell avvocato difensore; La pronuncia l avvocato ; grandi magazzini londinesi; I grandi romanzi letti da voci famose; grandi ingegni; grandi macchine per la stampa di giornali e riviste; Un dispositivo ausiliario per grandi macchinari; cause giuridiche in corso e inclinate; Giudicava cause minori; Disgrazia collettiva anche per cause naturali; Le cause del civilista; cause civili;

Cerca altre Definizioni