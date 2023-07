Alto magistrato della Roma repubblicana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alto magistrato della Roma repubblicana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PRETORE

Significato/Curiosita : Alto magistrato della roma repubblicana

Di governo della città di roma nel periodo compreso tra il 509 a.c. e il 27 a.c., quando l'urbe fu governata da un'oligarchia repubblicana. essa nacque... Anche le voci che iniziano con o contengono il titolo. pretore – istituzione dell'antica roma pretore – termine usato per indicare funzionario pubblico in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

