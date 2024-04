La Soluzione ♚ Additivo dei dentifrici La definizione e la soluzione di 6 lettere: Additivo dei dentifrici. FLUORO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Additivo dei dentifrici: Il fluoro (AFI: /flu'ro/) è l'elemento chimico della tavola periodica degli elementi che ha numero atomico 9 e simbolo F. È il primo elemento del gruppo 17 del sistema periodico, facente parte del blocco p. Appartiene al gruppo degli alogeni ed è l'elemento più elettronegativo della tavola periodica; è l'unico elemento in grado di ossidare l'ossigeno. Il termine "fluoro" venne coniato da André-Marie Ampère e Sir Humphry Davy nel 1812 e deriva dai primi usi della fluorite come agente fondente (dalla parola latina fluere). I sali di fluoro si chiamano fluoruri. Il fluoro, a causa della sua elevata reattività, non si trova libero in natura, ... Altre Definizioni con fluoro; additivo; dentifrici; Additivo alimentare per agglutinare; Aroma per dentifrici; Aroma usato nei dentifrici; Cerca altre soluzioni cruciverba

FLUORO

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Additivo dei dentifrici' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.