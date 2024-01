La definizione e la soluzione di: Li combatte Traiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: traiano (latino: traianus; ... – adrianopoli, 9 agosto 378) è stato un generale romano che combatté al servizio dell'imperatore romano valente e morì...

I Daci furono una popolazione indoeuropea storicamente stanziata nell'area a nord del basso corso del Danubio che da loro ha preso il nome (Dacia, corrispondente grossomodo alle odierne Romania e Moldavia).

Le diverse tribù che formavano il popolo furono riunite in un regno centralizzato e organizzato soltanto con re Burebista, nel I secolo a.C. Lo Stato dei Daci, con capitale Sarmizegetusa Regia, si scontrò più volte con i Romani, che riuscirono a sottometterli completamente con la vittoria dell'imperatore Traiano su re Decebalo (106). Entrati a far parte dell'Impero romano, i Daci furono prima assorbiti da Roma, mescolandosi con i suoi coloni, successivamente con le nuove genti che invasero i suoi territori a partire dalla metà del III secolo, come Sarmati, Germani, Magiari e Slavi.

Italiano

Sostantivo

daga ( approfondimento) f (pl.: daghe)

arma bianca manesca del tipo spada caratterizzata da una lama corta e dritta a tagli paralleli o triangolari

Sillabazione

dà | ga

Pronuncia

IPA: /'daga/

Etimologia / Derivazione

dal latino daca spatha cioè "spada dei Daci"

Termini correlati