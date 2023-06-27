Uno nato a Cracovia

Home / Soluzioni Cruciverba / Uno nato a Cracovia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Uno nato a Cracovia' è 'Polacco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POLACCO

Perché la soluzione è Polacco? Una persona che proviene dalla città di Cracovia, situata in Polonia, viene chiamata con un termine specifico che identifica le sue origini nazionali e geografiche. Questa parola si utilizza per caratterizzare chi ha radici in quella regione e rappresenta l'appartenenza a una cultura e a una storia legate a quella zona. La parola si inserisce nel contesto delle identità nazionali e regionali, evidenziando le differenze tra le popolazioni di varie aree.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uno nato a Cracovia". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Uno nato a Cracovia nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Polacco

Se la definizione "Uno nato a Cracovia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uno nato a Cracovia" conferma che la soluzione 'Polacco' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Polacco

P Padova O Otranto L Livorno A Ancona C Como C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uno nato a Cracovia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Polacco' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un connazionale di Lech WalesaSi parla a VarsaviaUn cittadino dello stato con capitale VarsaviaNato in una nota città di confine friulanaNato in UngheriaL omonimo nato dopoBallo nato a ParigiNato a Copenaghen