Un connazionale di Lech Walesa

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un connazionale di Lech Walesa' è 'Polacco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POLACCO

Perché la soluzione è Polacco? Un polacco è una persona proveniente dalla Polonia, paese dell’Europa centrale, caratterizzato da una ricca storia e cultura. Questo termine si riferisce a coloro che condividono la nazionalità polacca e spesso sono legati alle tradizioni e alle radici del loro paese. La parola rappresenta anche l’identità di un individuo appartenente a questa nazione, evidenziando il suo background e le sue origini etniche. La figura di Lech Walesa, figura storica polacca, è un esempio di personaggio noto legato a questa nazionalità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un connazionale di Lech Walesa". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Un connazionale di Lech Walesa nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Polacco

Se la definizione "Un connazionale di Lech Walesa" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un connazionale di Lech Walesa" conferma che la soluzione 'Polacco' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Polacco

P Padova O Otranto L Livorno A Ancona C Como C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un connazionale di Lech Walesa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Polacco' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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