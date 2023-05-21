Nato in Ungheria

SOLUZIONE: MAGIARO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Nato in Ungheria" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Nato in Ungheria". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Magiaro? Il termine si riferisce a chi proviene o è originario dell'Ungheria, un paese dell'Europa centrale. È usato per indicare le persone con cittadinanza o radici in questa nazione. La parola è spesso associata alla cultura, alla lingua e alle tradizioni ungheresi. Rappresenta l'identità di chi si sente parte di questa comunità. La sua origine è legata storicamente alla regione e alla storia di questo paese.

Se la definizione "Nato in Ungheria" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Nato in Ungheria" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Magiaro:

M Milano A Ancona G Genova I Imola A Ancona R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Nato in Ungheria" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

