La definizione e la soluzione di: Nato a Copenaghen.

Soluzione 6 lettere : DANESE

Significato/Curiosita : Nato a copenaghen

Qui. se stai cercando altri significati, vedi copenaghen (disambigua) o copenhagen (disambigua). copenaghen (afi: /kope'nagen/; in danese københavn, afi:... La lingua danese (nome nativo: dansk sprog, 'tænsk 'spw) è una lingua di ceppo indoeuropeo appartenente al gruppo settentrionale delle lingue ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

