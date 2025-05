Struttura ricettiva di campagna nei cruciverba: la soluzione è Agriturismo

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Struttura ricettiva di campagna' è 'Agriturismo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AGRITURISMO

Curiosità e Significato di "Agriturismo"

Hai risolto il cruciverba con Agriturismo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 11 lettere più frequenti: Agriturismo.

L'agriturismo è una struttura ricettiva situata in campagna che offre ospitalità e servizi di ristorazione, spesso a base di prodotti locali e biologici. Combina l'esperienza del soggiorno in un ambiente rurale con attività agricole, permettendo agli ospiti di vivere la vita contadina e di esplorare la natura circostante, promuovendo un turismo sostenibile.

Come si scrive la soluzione: Agriturismo

Hai davanti la definizione "Struttura ricettiva di campagna" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

G Genova

R Roma

I Imola

T Torino

U Udine

R Roma

I Imola

S Savona

M Milano

O Otranto

