o marsuino il cetaceo affine al delfino

Home / Soluzioni Cruciverba / o marsuino il cetaceo affine al delfino

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'o marsuino il cetaceo affine al delfino' è 'Focena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FOCENA

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Focena? La focena, nota anche come o marsuino, è un cetaceo affine al delfino, appartenente alla famiglia dei delfinidi. È un animale marino molto intelligente, noto per la sua agilità e velocità nel nuoto. La focena si distingue per il suo corpo snello e il becco affilato, che le permette di catturare efficacemente le prede. La sua presenza nelle acque fredde e calde di tutto il mondo la rende uno degli esemplari più affascinanti e studiati del mare.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "o marsuino il cetaceo affine al delfino". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca soluzioni e definizioni di parole crociate Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

o marsuino il cetaceo affine al delfino nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Focena

La soluzione associata alla definizione "o marsuino il cetaceo affine al delfino" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "o marsuino il cetaceo affine al delfino" conferma che la soluzione 'Focena' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Focena

F Firenze O Otranto C Como E Empoli N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "o marsuino il cetaceo affine al delfino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Focena' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: È affine al delfinoMetallo raro affine al platinoPianta affine al ribesMetallo affine al platinoElemento affine al cloro