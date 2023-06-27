Li impugnavano re e giullari

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Li impugnavano re e giullari' è 'Scettri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCETTRI

Perché la soluzione è Scettri? Gli scettri sono oggetti simbolici che rappresentano il potere e l’autorità. Tradizionalmente, venivano impugnati da re e giullari, ciascuno con significati diversi. I sovrani li usavano come segno di regalità e comando, mentre i giullari potevano impugnarli in modo più giocoso o simbolico, per sottolineare ruoli di intrattenimento o satira. La presenza degli scettri nelle mani di queste figure evidenzia il loro ruolo di simboli di autorità e di ruolo sociale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Li impugnavano re e giullari". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Li impugnavano re e giullari nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Scettri

Quando la definizione "Li impugnavano re e giullari" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Li impugnavano re e giullari" conferma che la soluzione 'Scettri' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Scettri

S Savona C Como E Empoli T Torino T Torino R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Li impugnavano re e giullari" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Scettri' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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